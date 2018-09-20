19 сентября, в день оружейника, Владимир Путин посетил презентацию концерна "Калашников" в парке "Патриот", где пострелял из снайперской винтовки СВЧ-308 и попал в цель с 600 метров три раза из пяти.

Фото и видео Путина с винтовкой одним комментаторам показались смешными, а другим - символичными.

Александр Тверской

Ничтожество компенсирует свое ничтожество.

​НЕЗЫГАРЬ

Президент и прицел снайперской винтовки СВЧ - чем не символ.

Кирилл Шулика

Рассматривайте это как знак и сигнал.

В Сети заинтересовались и винтовкой.

Кирилл Лятс

Я так понимаю, винтовку назвали в честь главы Ростеха (Сергей Викторович Чемезов, или СВЧ)

Методичка

Внимание на цифру 308 в названии. Так прохиндеи из "Калашникова" обозначают образцы оружия, которые создаются под НАТОвский патрон .308 Winchester.



То есть Путину дали пострелять из винтовки под калибр, состоящий на вооружении армий стран НАТО. При том, что год назад концерн представил ту же винтовку под отечественный калибр 7,62x54.



На вооружении армии России СВЧ-308 появится не ранее чем никогда, а вот в охотничьих магазинах её гражданский вариант можно будет увидеть совсем скоро. Собственно, президент снялся в её рекламном ролике, сам того не зная.

Перед тестированием винтовки Путин принял участие в освящении закладного камня главного храма российской армии, который Минобороны намерено достроить к 75-й годовщине победы во Второй мировой войне.

​В тот же день стало известно, что еще до конца года на вооружение Росгвардии поступят около десяти комплексов "Стена", разработанных все тем же концерном "Калашников". "Стена", предназначенная для защиты "от агрессивно настроенных групп граждан", представляет собой бронированный КАМАЗ, который за 3 минуты разворачивает перед собой щит длиной около 7,5 м и высотой около 3 м с бойницами, через которые можно стрелять по толпе (в том числе и из винтовки СВЧ-308). На машинах установлены стробоскопы и "средства звукового давления", а вот от водометов после первых испытаний московским ОМОНом производитель отказался - они "приводили к повышенному травматизму".

​В Сети сообщение о начале поставок "Стены" многие связали с усилением протестных настроений на фоне пенсионной реформы.

Татьяна Щербина

На днях думала о том, что в последние десять лет реакция была - кошмар, шок, ужас, дно, дна нет, со дна постучали. В последние годы было биполярное расстройство общества. В этом году - цирк, балаган, идиоты, еще стало часто употребимым словом "выгорание". И вопрос "как выжить".

А вот открыла я новости и узнала, что в советском государстве РФ - новое изобретение, к концу года уже будет поставлено 10 таких комплексов. Вспомнила, что в Новочеркасске в 1962 г. толпу недовольных повышением цен рабочих расстреляли без всяких сложных приспособлений, сейчас без них, видимо, не справиться. Пока на десять толп заготовили сооружения под названием "Стена", интересно, в какие города их поставят, сколько "сочных отбивных" планируют изготовить.

СМИ_ли

Страна на деньги налогоплательщиков готовится к масштабным протестам или к зомби-апокалипсису

Кирилл Урванцев

Вот такой у нас прогресс, чтоб народ на "Стену" лез.

Сергей Пехлецкий

Чего не сделаешь для собственного народа?!

Сергей Семенов

К отражению отрядов недовольных пенсионеров всё готово

Глеб Морев

Готовятся

Дмитрий Гудков

Когда кремлевской стены уже не хватает.

Что у дедушки в дальнейших планах - комплекс "Стенка"?

А несколько лет спустя мы узнаем, что из его дворцов подземные ходы вели на секретные аэродромы, где стояли самолёты, в любой момент готовые улететь на тувинскую заимку.

Все диктаторы несчастливы одинаково.