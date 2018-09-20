Антидопинговое агентство США резко критикует решение WADA о России

Антидопинговое агентство Соединенных Штатов (USADA) подвергло резкой критике принятое в четверг решение исполкома Всемирного антидопингового агентства восстановить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как говорится в заявлении главы американского агентства Трэвиса Тайгарта, решение WADA стало "сокрушительным ударом по "чистым" спортсменам". Глава американского агентства указал на то, что WADA своим решением фактически перечеркнуло свою собственную "дорожную карту", разработанную в связи с допинговым скандалом в российском спорте.

Ранее с призывами не восстанавливать права РУСАДА выступали агентства из Британии, Канады, Австралии и ряда других стран, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ), а также бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, показания которого о "допинговой системе" в российском спорте во многом стали основой для лишения РУСАДА аккредитации три года назад.

Большинство членов исполкома WADA, однако, проголосовало за восстановление статуса РУСАДА – при соблюдении ряда условий. В частности, российское агентство обязано предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до конца 2018 года.

Восстановление статуса РУСАДА должно позволить российским спортсменам вновь без ограничений участвовать в международных соревнованиях. На зимние Олимпийские игры в 2018 году были допущены только отдельные атлеты, и выступали они под нейтральным флагом.

РУСАДА было лишено аккредитации при Всемирном антидопинговом агентстве с ноября 2015 года. Такое решение было принято по итогам работы комиссии, которая расследовала дела об употреблении допинга в российском спорте. Позднее другая комиссия во главе с Ричардом Маклареном выявила существование в России "допинговой системы".

Нынешнее решение WADA стало, как сообщается, результатом компромисса – Россия признала факты употребления спортсменами допинга и пообещала выполнить поставленные перед ней условия, однако от нее не стали требовать формального признания существования государственной системы допинга в спорте, о которой говорилось в докладе Макларена.