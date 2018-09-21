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Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в возрасте 61 года

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в пятницу после тяжелой болезни в Центральном военном госпитале в Ханое. Ему был 61 год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ.

Президентом Вьетнама он стал в апреле 2016 года, поучив поддержку 90 процентов депутатов Национального собрания, которое является высшим органом власти в стране. До этого Чан Дай Куанг занимал должность министра общественной безопасности. Деятельность ведомства под его руководством не раз подвергалась критике со стороны вьетнамских политических активистов и международных правозащитных организаций из-за арестов представителей оппозиции.

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