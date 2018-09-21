Лондон создаст новые кибервойска из-за "угрозы России"

Великобритания намерена создать "наступательные кибервойска"для противодействия российской угрозе. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщил телеканал Sky News. Новый вид войск появится по инициативе британского министерства обороны и Центра правительственной связи. Кибервойска будут насчитывать до двух тысяч человек.

По словам собеседников телеканала, на финансирование нового подразделения будет выделено свыше 250 миллионовфунтов стерлингов.

Бывший глава командования Объединенных сил Великобритании генерал Ричард Барронс считает, усиление кибервойск вопросом первостепенной важности для страны в нынешних условиях. . Сосредоточенность на наступательных операциях позволит обеспечить "новые способы сдерживания и наказания государств, которые желают причинить ущерб" Великобритании, отметил Барронс.

Накануне новую национальную стратегию кибербезопасности обнародовали США. Она предусматривает более активные, чем прежде, действия в ответ на кибератаки. Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, новая стратегия "развязывает руки" в том числе для проведения "наступательных" операций в ответ на кибертатаки - а не только для пассивной обороны от киберугроз.

Власти Великобритании не раз обвиняли Россию в распространении дезинформации, вмешательстве в выборы в других странах и попытках подорвать европейские демократические режимы. В Соединенных Штатах ведется расследование вмешательства России в выборы 2016 года. Москва отвергает причастность российских властей к кибератакам.