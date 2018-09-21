СМИ: КПРФ предложили снять кандидата с выборов главы Хакасии

КПРФ предлагали снять своего кандидата Валентина Коновалова со второго тура выборов главы Хакасии, однако партия отказалась. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания в КПРФ, коммунистам пригрозили, в том числе выпуском компрометирующих фильмов, если Коновалов не снимется с выборов.

Как сообщила вчера Русская служба Би-би-си, в Хакасию приезжал пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, где записал телесюжет о Коновалове, в котором заявил, что его избирательную кампанию финансирует угольный "Разрез Аршановский", с которым борются местные коммунисты.

В Хакасии в первом туре губернаторских выборов губернатор Виктор Зимин получил 32 процента голосов, уступив Валентину Коновалову, которого поддержали почти 45 процентов избирателей. Второй тур выборов пройдет 23 сентября.

Ранее газета "Ведомости" писала со ссылкой на источники, что в Кремле хотят, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура голосования, поскольку в регионе сложилась "неуправляемая ситуация".

Второй тур губернаторских выборов в воскресенье пройдет также в Хабаровском крае и Владимирской области. Там действующим главам регионов противостоят представители ЛДПР. Издание "Проект" со ссылкой на источники утверждало, что Кремль предлагал ЛДПР отказаться от борьбы в Хабаровском крае, взамен выражая готовность назначить представителя партии Владимира Жириновского губернатором какого-либо другого региона, например Курской области.