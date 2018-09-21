Министерство обороны России настаивает на подлинности представленных им ранее на этой неделе документов о ракете, которой, как утверждает российское военное ведомство, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом в июле 2014 года.

Ряд "нестыковок" в документах, которые, по утверждениям российского военного ведомства, должны свидетельствовать о непричастности Москвы к катастрофе "Боинга", обнаружила ранее "Новая газета". Издание обратило внимание, что минобороны вместо оригинала "формуляра на двигатель" представило "восстановленный подлинник" этого документа, датированный 14 января 1986 года. Между тем, в самом этом документе датой производства ракеты названо 24 декабря 1986 года.

В сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны, говорится, что термином "восстановленный подлинник" обозначается не конкретный документ, а "эталонный формуляр", с которого тиражировались документы для каждого экземпляра ракет. Этот формуляр якобы был создан 14 января 1986 года. Что случилось с оригиналом формуляра и зачем понадобилось заменять его восстановленным подлинником - минобороны не уточняет. Говорится лишь, что он "пришел в негодность".

Минобороны не отвечает на другой вопрос, заданный "Новой газетой" - о несоответствии почерков и цвета чернил на одном из документов.

17 сентября министерство обороны России представило журналистам документы, в которых утверждается, что ракета, из которой, по данным международного следствия, был сбит "Боинг", якобы была поставлена на Украину в 1986 году, из чего делается вывод, что за гибель пассажирского лайнера несет ответственность Украина. Российское военное ведомство утверждает, что передало все документы международной следственной группе. Украинские представители называют утверждения минобороны России "фейком" и ложью. Международная следственная группа заявила, что изучит документы, напомнив при этом, что ранее минобороны России выступало с ложными утверждениями.

Ранее международная следственная группа пришла к выводу, что "Боинг" был сбит ракетой, выпущенной из установки "Бук", принадлежавшей российской армии.