Китай и Россия резко осудили новые санкции США

Китай призвал Соединенные Штаты снять санкции с Главного управления вооружений министерства обороны КНР и его начальника, пригрозив "последствиями" в случае, если санкции останутся в силе.

Решение о санкциях принял накануне Госдепартамент США из-за “крупномасштабных сделок“, которые китайская сторона заключила с российским “Рособоронэкспортом“. Речь идет о приобретении Китаем 10 российских самолетов Су-35 в прошлом году и зенитно-ракетных комплексов С-400 — в нынешнем. Это первый случай применения санкций США к третьей стране за сотрудничество с российскими оборонными структурами. Возможность таких санкций предусматривает американский закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

В заявлении представителя МИД Китая говорится, что решение Вашингтона "нарушает основополагающие принципы международных отношений и серьезно вредит двусторонним отношениям".

МИД России также в пятницу прокомментировал решение США внести в так называемый "черный список" 27 российских граждан и 6 структур, в том числе так называемую ЧВК "Вагнера", компанию "Оборонлогистика" и авиазавод в Комсомольске-на-Амуре, а также начальника Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) и других предполагаемых офицеров военной разведки. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал действия Вашингтона «пустой суетой», попыткой диктовать России свои условия и игрой с огнем.