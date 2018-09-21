Ходаковского не пустили в Донбасс на "выборы" главы "ДНР"

Российские пограничники в ночь на пятницу не впустили на контролируемую сепаратистами территорию Донецкой области Украины Александра Ходаковского - в прошлом одного из лидеров так называемой "ДНР".

Как написал сам Ходаковский в своем телеграм-канале, он ехал в Донецк, чтобы подать документы на участие в так называемых выборах главы "ДНР". Поддерживаемые Россией сепаратисты после гибели прежнего руководителя "ДНР" Александра Захарченко назначили эти выборы на ноябрь.

Как написал Ходаковский, причины, по которым ему не позволили пересечь границу, "названы не были, но они и так понятны". Российская погранслужба ситуацию не комментирует.

Накануне о своем участии в выборах заявил временно исполняющий обязанности главы "ДНР" Денис Пушилин. Многочисленные эксперты утверждают, что он пользуется полной поддержкой Москвы, которая не намерена допустить на выборах какой-либо конкуренции. По сообщениям из Донецка, после гибели Захарченко в результате взрыва 31 августа Россия еще более упрочила контроль над сепаратистами. Ряд бывших подчиненных Захарченко вынужден был покинуть Донецк.

Евросоюз ранее призвал сепаратистов отказаться от "выборов", проведение которых противоречит Минским соглашениям.