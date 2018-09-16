Донбасс после Захарченко. Окончательный поворот в пользу России

После гибели в Донецке Александра Захарченко прошло всего две рабочих недели, которые коренным образом поменяли расклад сил и средств в самопровозглашенной республике. Во главе "ДНР" новые лица, ликвидировано министерство обороны, смещен и изгнан промежуточный и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников, новому "гражданскому главе" Денису Пушилину уже не подчинено ни одно силовое подразделение в "ДНР", все оставшиеся крупные промышленные активы окончательно переходят от республики под "внешнее управление" компании "Внешторгсервис". На 11 ноября назначены новые выборы с новым составом "ЦИК ДНР".

Донецкие блогеры в телеграм-каналах спорят об определении происходящего – произошел "переворот" или полноценная революция?

Между тем новый и.о. главы самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин уже заявил, что убийство Александра Захарченко подготовлено СБУ и есть доказательства "участия западных спецслужб". По словам Пушилина, взрывное устройство было сделано "с использованием ранее не применявшихся на Украине технологий" и один из подозреваемых в убийстве уже дал признательные показания.

Перемены в Донецке есть, но они никак не тянут на "революцию", поскольку большая часть из них планировались и начали претворяться в жизнь еще при Захарченко.

В декабре 2017 года бывший глава совета безопасности "ДНР", экс-командир бригады "Восток" Александр Ходаковский достаточно откровенно обрисовал ситуацию в "ДНР" и ее коренное отличие от "ЛНР", предсказав возможность военного переворота в Донецке с гораздо более разрушительными последствиями, чем в Луганске. "В Луганске под "Корнетом" (министр МВД ЛНР Игорь Корнет. – РС) были 150 человек, под Плотницким – 130. Вот и все", – сказал Александр Ходаковский в интервью МК.

К весне 2018 года Ходаковский восстановил свое влияние на подразделения, составленные из бывших бойцов бригады "Восток" – 11-й полк армейского корпуса и подразделения внутренних войск, которые в основном сосредоточены вокруг Ясиноватой и на линии соприкосновения под Авдеевкой. Речь шла о тысячах бойцов. В разное время Ходаковский заявлял разные цифры, говорил, что через его бригаду прошло восемь тысяч и четыре тысячи бойцов. Они были основой общественной организации "Патриотические силы Донбасса", которую ни разу не допустили к выборам в самопровозглашенной ДНР.

"Мертвые души"

Под Александром Захарченко и его министрами был полк специального назначения, в который, кроме трех "традиционных батальонов" типа "Пятнашки" и "Патриота", входило и подразделение, созданное в Донецке Захаром Прилепиным. А также отдельные отряды – "Легион" (подчинялся МЧС), "Витязь" (подчинялся министерству транспорта) и спецназ министерства налогов и сборов Александра Тимофеева (позывной "Ташкент"). Отдельной большой и влиятельной структурой была Республиканская государственная служба охраны (РГСО), куда входила и личная охрана Захарченко.

Под государственные предприятия в ДНР были национализированы все рынки

Все эти силы начали выводить из-под командования Захарченко в июле 2018-го. Ходаковского выдавили из "ДНР" в Россию еще в мае. Все подконтрольные Захарченко подразделения получали зарплату за счет "внутренних резервов" самопровозглашенной республики, которые формировались всесильным министром налогов и сборов Ташкентом (Александр Тимофеев, друг Захарченко, вице-премьер. – РС). Под государственные предприятия в "ДНР" были национализированы все рынки. В марте 2017 года "под республику" ушел Донецкий металлургический завод и наиболее рентабельные и ликвидные шахты, еще до "национализации" министерство промышленности и торговли ДНР во главе с Алексеем Грановским получило контроль над Донецким электрометаллургическим заводом, заводами "Донгормаш", харцызским "Силуром" и другими активами.

"Первое и главное – начались торги за "ништяки", – так комментировал в марте 2017-го происходящее на своей странице в фейсбуке Александр Ходаковский. – Манипулируя отказом подписывать документы, Захарченко таки выторговал для своей команды право на эксклюзивное управление как минимум двумя объектами – мощными шахтами, добывающими дефицитные сорта угля, спрос на который сохраняется постоянно на протяжении длительного периода времени".

Продолжают работать две крупные табачные фабрики, производящие "американские" сигареты

Силен был и теневой сектор – в Донецке и Дебальцеве расположены и продолжают работать две крупные табачные фабрики, производящие "американские" сигареты. Сигареты с надписями о вреде курения на чешском языке открыто продавались в киоске "Дьюти-фри" на выезде через линию соприкосновения под Еленовкой (контролируется ДНР). Объемы контрабанды "американских" сигарет на территорию Украины и России толком никто исследовать не смог. Ташкенту, который был неотделим от Захарченко, приписывали контроль над торговлей бензином, мясом и лекарствами на неподконтрольных Украине территориях Донецкой области.

Переворот

Дмитрий Трапезников был и.о. главы "ДНР" до 7 сентября. Трапезников заявил, что заработные платы будут выплачиваться вовремя и "курс Александра Захарченко неизменен, команда его сплочена как никогда". Вместе с перебинтованным Александром Тимофеевым-Ташкентом он появился на могиле погибшего Захарченко, это видео посмотрели в "ДНР" все. Тогда же появилось видео о посещении жены погибшего Захарченко Натальи подразделений на линии соприкосновения. Одета она была в камуфляж и принимала рапорты каких-то военных с черным платком на голове. После этого сразу же заговорили о возможном выдвижении Натальи Захарченко на выборах будущего главы "ДНР".

7 сентября состоялось заседание народного совета "ДНР", на котором назначение Трапезникова было признано неконституционным, поскольку он не был "первым вице-премьером". Новым главой "ДНР" был объявлен Денис Пушилин.

"Документы о назначении Трапезникова первым вице-премьером были в общем пакете с его объявлением и.о. главы, – рассказывает источник РС, близкий к Трапезникову. – Пушилин задержал их публикацию на официальных ресурсах ДНР, поскольку "их должен был утвердить народный совет в пятницу". В пятницу половину министров отправили на мероприятия, посвященные Дню освобождения Донбасса на Саур-могилу, остальную половину поставили перед фактом. Министра юстиции Елену Радомскую банально "развели", она сделала заявление о легитимности назначения Дениса Пушилина, и ее тут же сняли вместе с остальными ключевыми министрами Захарченко. Пушилин ведь последние полгода был ближайшим другом Трапезникова! Силовиков давно перевербовали, из Москвы прислали старых кураторов, и все было быстро перерешено".

Денис Пушилин действительно объявил о временном новом составе Совмина, в котором не нашлось места бывшему первому заместителю председателя совета министров Дмитрию Трапезникову, министру налогов и сборов Александру Тимофееву-Ташкенту, министру юстиции Елене Радомской, министру промышленности и торговли Алексею Грановскому. Знаковым также было отсутствие в списке министра обороны Владимира Кононова (позывной "Царь") – Минобороны просто упразднили. На местах оставили министров МВД и МГБ. Министра МЧС Алексея Кострубинского сначала сняли, а через сутки снова назначили.

У Трапезникова в Донецке осталась семья, он явно собирался вернуться

В Донецке сейчас все источники преимущественно анонимные, никто не уверен в своем личном завтрашнем дне, хотя переворот, за исключением смерти Александра Захарченко и его охранника, прошел бескровно. "Ташкент", Трапезников, советник Захарченко по идеологии Александр Казаков просто выехали в Москву, после чего им закрыли въезд в республику. Все это было неожиданно – у Трапезникова в Донецке осталась семья, он явно собирался вернуться. Об арестах бывших министров и их самих ничего не слышно – все дисциплинированно молчат.

Сергей Завдовеев (позывной "Француз") был командиром отряда спецназа "Легион" МЧС и главой общественной организации "Оплот Донбасса", созданной из бывших бойцов бригады Захарченко. "Оплот Донбасса" собирались выставить на следующих выборах в качестве третьего общественного объединения в самопровозглашенной республике. Его создали в тот момент, когда Захарченко понял, что все рычаги управления в другой общественной организации – "Донецкой республике" – сосредоточены в руках Пушилина. Номинально "Донецкая республика" самая массовая и провластная структура, на январь 2018-го было выдано 195 тысяч членских билетов. Впрочем, Пушилина тогда очень быстро и жестко потеснили: "Донецкую республику" возглавил лично Захарченко, заместитель Пушилина в общественной организации Алексей Муратов выехал из ДНР, в народном совете был поставлен бывший охранник Захарченко Сергей Костенко, депутатов, зависимых от Пушилина, в народном совете заменили лично лояльные к Захарченко люди. А "Оплот Донбасса" остался.

– Завдовеев-Француз, можно сказать, был щитом Захарченко. Сначала он написал в соцсетях, что это переворот, а потом убрал запись и ушел в подчинение МВД, все командиры батальонов молчат, потому что у кураторов на каждого "папочка" с компроматом, которые пухнут с каждым днем: проверки выявляют множество "мертвых душ" в подразделениях, на которых исправно шла заработная плата, – рассказывает другой источник РС.

Сейчас Сергей Завдовеев пишет, что его сообщение о перевороте "вброшенный фейк", а друзья политика в комментариях каются, что они сами этот "фейк" комментировали и даже распространяли.

За неделю из-под местного руководства ДНР вывели все силовые подразделения

Отряд "Легион" Завдовеева ушел в подчинение МВД "ДНР", равно как и все подразделения Полка специального назначения. РГСО ударными темпами переаттестовывается и тоже перешло в МВД, остальные отряды частично переподчинены 1-му армейскому корпусу "ДНР" и "МГБ". Все наблюдатели в Донецке считают, что 1-й корпус, МВД и МГБ находятся под непосредственным управлением кураторов из Москвы. За неделю из-под местного руководства "ДНР" вывели все силовые подразделения.

Батальон Прилепина

Шум возник только вокруг "батальона Прилепина". Подразделение, которое обычно фотографировалось со своим замполитом "майором Захаром Прилепиным" при "исполнении боевых задач" на фоне донецких терриконов, располагалось в фешенебельной гостинице "Прага". Это часть Донецка с самой дорогой землей, местные зовут его "поселком Демьяна Бедного".

В прошлый четверг там раздался взрыв гранаты и несколько очередей. Сейчас конфликт исчерпан, подразделение сдало оружие комендантской роте и разошлось. Батальон Прилепина должны были переподчинить МВД, назначить нового командира. Старого командира с позывным "Фомич" и начальника штаба с позывным "Араб" вывезли на "беседу", их судьба до сих пор неизвестна. Судьбу батальона обещали решить к октябрю.

"Они хотели под 1-й корпус уйти, думали, что особенные какие-то и могут выбирать. Но с их легким вооружением они толком бы и сопротивления не организовали!" – говорит источник в силовых структурах.

Вместе с силовиками пострадал и ведущий местный телеканал "Оплот ТВ". После гибели Захарченко и бегства Ташкента его теперь некому финансировать.

Не менее революционные изменения идут и в экономике "ДНР". Для расследования злоупотреблений министерства налогов и сборов и его руководства (при всех разоблачениях новые власти стараются Александра Захарченко не упоминать) в народном совета создана специальная межведомственная комиссия, которая будет разбирать многочисленные случаи "отжима" собственности. Аналогичная комиссия создана и из силовиков.

Денис Пушилин объявил о том, что в ближайшее время все конфискованные рынки вернутся к законным владельцам или, если законность с точки зрения "ДНР" не будет подтверждена, то в муниципальную собственность городов.

Но самые большие перемены, похоже, ожидают сектор, который возглавлял экс-министр промышленности и торговли "ДНР" Алексей Грановский.

– Все предприятия, которые были под внешним управлением республики, нужно передать под внешнее управление "Внешторгсервиса". Грановский бы этого, конечно, не сделал, – говорит источник в правительстве "ДНР". – На выборы пойдет Денис Пушилин и, как технические кандидаты, Павел Губарев, Андрей Пургин и, возможно, Александр Ходаковский.

Основные компоненты экономики будут сосредоточены в руках управляющей компании "Внешторгсервис"

Ходаковский после почти четырех месяцев молчания открыл телеграм-канал, в котором заявил, что поддерживает идею передачи всей промышленности под "внешнее управление" компании "Внешторгсервис". "Я выступал и выступаю за воссоздание прежней схемы, когда угледобыча, энергогенерация, коксохимия, металлургия и логистика будут работать в замкнутом цикле. Но это означает, что основные компоненты экономики будут сосредоточены в руках управляющей компании "Внешторгсервис". Это, безусловно, ослабит местную власть, оставив за ней только мелкий и средний бизнес, который переживает сейчас не лучшие времена", – написал Ходаковский.

"Замкнутый цикл" существовал на территории Донецкой, Луганской и части Днепропетровской (месторождения железной руды под Кривым рогом) областей, а сейчас не подконтрольные Украине территории занимают только 30% Донецкой и Луганской областей. Впрочем, об этом Ходаковский не пишет.

Загадочную компанию "Внешторгсервис" связывают с бежавшим в Москву украинским олигархом Сергеем Курченко. Возглавлял ее бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков. Компания максимально непублична, адресов ее офисов нет, деятельность, насколько это возможно, засекречена.

Денис Пушилин в минувшую пятницу провел заседание Совета министров, после которого выступил с громкими заявлениями: с "Внешторгсервисом" будет подписан договор о социальной ответственности, в "ДНР" зайдет филиал российского банка, "который будет эмитировать кредитные карты для населения".

За две недели "ДНР" стала совсем другой территорией. Александр Захарченко, Дмитрий Трапезников и Владимир Кононов с позывным "Царь" не имели военного образования, но практически всегда носили военную форму с погонами генерал-майора, полковника и генерал-лейтенанта соответственно. Фотографий Дениса Пушилина в форме нет. Новому главе "ДНР" не будут подчиняться люди с оружием, и он не сможет влиять на все крупные экономические активы. В самопровозглашенной республике достигнута полная управляемость со стороны России при отсутствии даже номинального протеста и сопротивления на местах.