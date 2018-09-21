Украина уведомила Россию об отказе продлить договор о дружбе

Министерство иностранных дел Украины в пятницу направило России уведомление о том, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами продлен не будет. Об этом заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Алексей Гончаренко. Информацию подтвердил министр иностранных дел Павел Климкин.

17 сентября президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о приостановлении действия договора. Как поясняли украинские власти, речь идет не о денонсации документа, а о решении его не продлевать. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что для юридического прекращения действия договора потребуется решение Верховной рады, поскольку именно парламент ратифицировал этот документ 20 лет назад. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.



Ранее МИД России выразил "глубокое сожаление" в связи с решением Киева, обвинив украинские власти в "антироссийском угаре".

Договор о дружбе был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией. Он вступил в силу 1 апреля 1999 года. Документ закреплял принципы стратегического партнерства, нерушимость существующих границ и уважение территориальной целостности между сторонами. Киев считает, чтоМосква нарушила договор о дружбе, аннексировав Крым и оказывая военную поддержку сепаратистам в Донбассе.Россия отвергает эти обвинения, а аннексию Крыма называет "воссоединением".