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СМС из ЦАР: "Мир прекрасен в своём идиотском многообразии"

СМС из ЦАР: "Мир прекрасен в своём идиотском многообразии"
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В Петербурге заканчивается международный фестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов "Послание к человеку". В книжном магазине "Порядок слов" состоялся спецпоказ незаконченных работ режиссера Александра Расторгуева, убитого в Центральноафриканской Республике вместе с журналистом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радченко. В одном из своих сообщений из ЦАР Расторгуев написал: "Мир прекрасен в своём идиотском многообразии". Именно так и решили назвать показ его друзья и коллеги.

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