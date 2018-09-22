Глава Хакасии подал в отставку после проигранных выборов

Исполняющий обязанности губернатора Хакасии Виктор Зимин подал в отставку. Об этом говорится на сайте правительства республики. "Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики", – заявил Зимин.

Зимину 56 лет. Он возглавлял Хакасию с 2009 года. Ранее он отказался от участия во втором туре выборов главы региона. Причиной такого решения Зимин назвал состояние здоровья. 9 сентября он проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. У него 45 процентов, у Зимина, который баллотировался от "Единой России", – 32.

Новые выборы в Хакасии пройдут через две недели. Соревноваться с Коноваловым будет кандидат, занявший третье место в первом туре. Это Андрей Филягин от партии "Справедливая Россия". Он набрал на выборах 11 процентов голосов.

В случае если Филягин откажется, то Коновалов будет участвовать во втором туре единолично и для победы должен будет набрать 51 процент голосов избирателей.