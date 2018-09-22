Жертвами теракта на военном параде в Иране стали несколько человек

В Иране неизвестные открыли стрельбу во время военного парада в городе Ахваз. Несколько человек погибли, около 20 ранены. Об этом со ссылкой на государственное телевидение Ирана сообщает Reuters. Точное число жертв пока неизвестно.

По предварительным данным, огонь велся из-за сцены, установленной на параде. Государственные СМИ сообщают, что за нападение ответственны последователи такфиризма, радикальной исламистской идеологии.

Военные парады проходят в субботу в нескольких городах Ирана. Они посвящены годовщине ирано-иракской войны 1980-1988 годов.