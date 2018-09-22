В Москве проводится акция "Социальный марш миллионов"

В Москве на проспекте Сахарова в субботу проходит согласованная с властями акция протеста "Социальный марш миллионов". Она приурочена к предстоящему рассмотрению Госдумой во втором чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста в России. Он вызвал в стране акции протеста, которые продолжаются с середины лета.

Корреспондент канала "Настоящее время" передает, что на Сахарова собралось несколько тысяч человек.

Еще до официального начала акции на месте ее проведения собрались участники "Левого фронта" во главе с лидером движения Сергеем Удальцовым. Он в своей речи не только призвал выступить против пенсионной реформы, но и упомянул ситуацию с выборами в Приморье, а его сторонники начали скандировать "позор Единой России".

Удальцов заявил журналистам, что акции продолжатся, а его сторонники будут добиваться проведения в России референдума по пенсионной реформе. Лидер "Левого фронта" также заявил, что найдет способ и дальше участвовать в акциях протеста несмотря на судебный запрет ходить на митинги. Полицейским, которые подошли к нему на проспекте Сахарова, Удальцов указал на то, что у него нет на руках решения суда о назначении административного надзора, и что он его обжалует, передает корреспондент "Настоящего времени".

Акции против повышения пенсионного возраста проходят в эту субботу в разных городах России. В большинстве случаев они организованы КПРФ и профсоюзами. В них также участвуют представители леворадикальных политических движений.