Китай отменил торговые переговоры с Соединенными Штатами

Китай отменил торговые переговоры с США. Пекин принял такое решение из-за того, что администрация Дональда Трампа повысила пошлины на китайские товары. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Китай отменил визиты сразу двух делегаций в Вашингтон. Они были запланированы на ближайшие дни. Новая дата переговоров неизвестна.

Трамп 18 сентября ввел новые пошлины на товары из Китая. Они начнут действовать на следующей неделе и коснутся китайского экспорта на общую сумму в 200 миллиардов долларов. Трамп объяснил свое решение тем, что Пекин якобы ведет несправедливую торговлю и принуждает американские компании передавать ценные технологии.