Власти Берлина отказали Хржановскому в эксперименте со Стеной

Городские власти Берлина отказались одобрить амбициозный и спорный культурный проект российского режиссера Ильи Хржановского с воссозданием части Берлинской стены. С 12 октября по 9 ноября, по замыслу художников, стена должна была перекрыть территорию вокруг Унтер-ден-Линден.



По оценке берлинских властей, авторы проекта не учли требования к безопасности, а остающихся шести недель до воплощения проекта недостаточно. Чиновники утверждают, что обычно подготовка к таким культурным событиям должна занимать примерно год. Они сослались на трагические инциденты во время Парада Любви в Дуйсбурге и террористическое нападение на площади у Берлинской мемориальной церкви, подчеркнув, что безопасность – наивысший приоритет.



Среди немногих известных подробностей замысла проекта со Стеной – участие в нем актрисы "экстремального перформанса" Марины Абрамович и продюсера, сценариста, режиссера Тома Тыквера, сообщает Deutsche Welle. Известно также, что организаторы намеревались устроить "визовый режим" для прохода к инсталляции, которая давала бы представление о "потере свободы в тоталитарном государстве".