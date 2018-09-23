Минобороны РФ настаивает на вине Израиля за гибель Ил-20

Министерство обороны России настаивает на ответственности Израиля за гибель российского военного самолета Ил-20 в Сирии вечером 17 сентября.

Представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков в воскресенье заявил на брифинге в Москве, что действия израильской авиации говорят о непрофессионализме летчиков или о преступной халатности.

Ил-20 был сбит огнем сирийской ПВО вскоре после того, как израильские истребители нанесли несколько ударов по территории Сирии.

Минобороны России утверждает, в частности, что, нанеся удары, израильские самолеты F-16 ушли в зону ожидания, однако один из них затем вновь стал приближаться к побережью Сирии. По словам Конашенкова, сирийские расчеты ПВО восприняли это как подготовку к новому удару. В результате зенитно-ракетные комплексы Сирии открыли огонь и российский самолет Ил-20, заходивший на посадку на базе Хмеймим, был сбит.

Минобороны России возложило на Израиль ответственность за гибель самолета на следующий же день после инцидента. Президент России Владимир Путин при этом заявил, что речь идет о цепочке трагических случайностей, а не о преднамеренной атаке. Однако российские военные настаивают, что израильские истребители, наносившие удары по Сирии, намеренно прикрывались российским самолетом.

Израиль возлагает ответственность за гибель Ил-20 на Сирию и Иран, утверждая, что наносил удары именно по иранским объектам в Сирии. Командующий ВВС Израиля лично приезжал в Москву и передал российским военным израильские данные об инциденте. Израильские военные утверждают, что истребители в момент, когда сирийская ПВО открыла огонь, уже поразили все цели в Сирии и вернулись в воздушное пространство Израиля. Минобороны Израиля подчеркнуло в воскресенье, что не откажется от операций в Сирии из-за инцидента.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с гибелью 15 российских военных, бывших на борту Ил-20. Сирийский президент Башар Асад сделал это только спустя двое суток после катастрофы.