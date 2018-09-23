В ЛДПР готовы не признать выборы в Хабаровском крае

В ЛДПР заявляют, что не признают результаты второго тура выборов губернатора Хабаровского края, утверждая, что на них происходят многочисленные нарушения. "Интерфакс" цитирует заявление фракции ЛДПР в Госдуме, в котором говорится, что на выборах "царят насилие, шантаж, черный пиар, вброс бюллетеней".

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал во втором туре выборов соперничает с действующим главой региона Вячеславом Шпортом от "Единой России". В течение дня штабы обоих кандидатов обвиняли соперников в нарушениях и провокациях. Наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней в пользу Шпорта на одном из участков (итоги голосования там могут отменить) и другие нарушения.

Сейчас идет подсчет голосов. Российские агентства приводят данные экзит-полла, согласно которым, за Шпорта проголосовали 57 процентов избирателей, а за Фургала 43 процента.

Источники издания "Проект" приводят другие цифры, согласно которым лидирует Фургал. Явка на выборах превысила 42 процента, что больше, чем в первом туре. Также второй тур выборов губернатора проходит в воскресенье во Владимирской области.

В Приморском крае результаты второго тура, состоявшегося в минувшее воскресенье, отменили, там должны пройти новые выборы.