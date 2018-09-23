Израильские депутаты хотят "привлечь" США к спору с Россией из-за Ил-20

Израильскому правительству следует добиться от США усиления их роли в Сирии в условиях кризиса в отношениях между Израилем и Россией. Об этом заявили лидер израильской парламентской оппозиции Ципи Ливни и депутат Йеш Шела, пишет Times of Israel. Их слова прозвучали на фоне обвинений, которые выдвинуло сегодня Минобороны России в адрес израильских ВВС из-за сбитого самолета Ил-20.

В своем выступлении Ливни расценила выпады российской стороны как свидетельство того, что Москва больше не хочет координировать свои действия с Израилем в регионе. По этой причине Ливни призвала премьера страны Беньямина Нетаньяху выйти за рамки "тактических договоренностей" с Владимиром Путиным и усилить стратегическое взаимодействие с США, которые помогли бы Израилю бороться с Ираном в Сирии.

Йеш Шела из Комитета по иностранным делам и обороне Кнессета поддержал Ливни. По его мнению, Минобороны России на самом деле знает о невиновности Израиля и притворно обвиняет его лишь затем, чтобы просигнализировать о том, что Сирия отныне закрыта для полета израильской авиации.

В воскресенье министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что политика Израиля в Сирии не изменится, несмотря на недовольство Москвы. Возложив ответственность за гибель российского разведчика на Сирию, он подчеркнул, что власти страны не станут "публично спорить с Россией через СМИ" и продолжат действовать в соответствии с прежним режимом координации с Москвой. Он подчеркнул, что Израиль не позволит Ирану сделать сирийскую территорию базой для атаки на еврейское государство.

23 сентября Минобороны России подтвердило прежние обвинения в адрес Израиля по поводу Ил-20, несмотря на то, что ранее Израиль передал Москве подробные данные об инциденте, призванные убедить Кремль в невиновности еврейской стороны. Израиль возлагает ответственность за катастрофу российского самолета радиоэлектронной разведки на Сирию и Иран, утверждая, что ВВС страны наносили удары именно по иранским объектам на сирийской территории. Израильские военные утверждают, что в момент, когда сирийская ПВО открыла огонь, истребители уже поразили все цели в Сирии и вернулись в воздушное пространство Израиля.