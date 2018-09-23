В Швейцарии на референдуме отдан приоритет велосипедным дорогам

В Швейцарии в воскресенье, 23 сентября, прошел общенациональный референдум, на котором большинство избирателей, 70 процентов, высказалось за закрепление в Конституции приоритетной задачи развития велосипедных дорог.

Две инициативы по регулированию рынка продовольствия в стране не получили одобрения на референдуме. В немецкоязычном кантоне Санкт-Галлен 67% пришедших на участки высказались за местный запрет на ношение одежды, скрывающей лицо, который коснется женщин-мусульманок.

Санкт-Галлен стал вторым кантоном в Швейцарии, в котором введен запрет скрывать лицо в общественных местах. В соседнем Тессине подобный закон действует с 2016 года. France-Presse сообщает, что инициатива о запрете скрывающей лицо одежды, в том числе мусульманских никабов, на всей территории Швейцарии может быть вынесена на референдум в 2019 году. Необходимые для этого 100 000 подписей уже собраны инициативной группой.

Большинством голосов швейцарцы 23 сентября отвергли две законодательные инициативы — о продовольственной безопасности, а также строжайших экологических и этических стандартах для собственного аграрного производства и импорта продуктов.