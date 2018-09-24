Глава WADA объяснил решение восстановить РУСАДА в правах

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди объяснил решение исполкома организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое было принято 20 сентября. Антидопинговое агентство США назвало это решение "необъяснимым" и заявило, что WADA поставило интересы узкой группы чиновников над интересами прав миллионов чистых спортсменов и спортивных болельщиков.

В письме, которое размещено на портале aroundtherings.com, Риди пояснил, что это была попытка выйти из тупика, направленная прежде всего на обеспечение доступа к лабораторному материалу, который давно необходим WADA , чтобы доказать виновность подозреваемых атлетов, а также вернуть веру спортсменам в существование чистого спорта.

Ранее против восстановления аккредитации РУСАДА выступили 13 антидопинговых агентств.

20 сентября большинство членов исполкома WADA, проголосовало за восстановление статуса РУСАДА при условии, что российское агентство обязано предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до конца 2018 года.

РУСАДА было лишено аккредитации при Всемирном антидопинговом агентстве с ноября 2015 года. Такое решение было принято по итогам работы комиссии, которая расследовала дела об употреблении допинга в российском спорте. Позднее другая комиссия во главе с Ричардом Маклареном выявила существование в Россиигосударственной "допинговой системы".