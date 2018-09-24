Мосгорсуд признал законным возврат Феоктистову $2 млн по делу Улюкаева

Московский городской суд признал законным решение о возврате генералу ФСБ и бывшему главе службы безопасности "Роснефти" Олегу Феоктистову двух миллионов долларов, которые были потрачены на "взятку" бывшему министру Алексею Улюкаеву. Об этом сообщает РИА Новости. Заседание суда было закрытым. Феоктистов на нём не присутствовал.

Ранее защита Улюкаева обжаловала решение о возвращении денег Феоктистову, на том основании, что в судебном заседании не было установлено, что денежные средства принадлежали ему.

29 июня Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство Феоктистова о возвращении ему двух миллионов долларов, которые были переданы Улюкаеву при проведении оперативного эксперимента и впоследствии изъяты. Согласно показаниям Феоктистова, он взял эту сумму для оперативного эксперимента у своего знакомого, частного инвестора, который якобы до сих пор не знает, где его деньги.

15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. По версии следствия, он вымогал у главы "Роснефти" Игоря Сечина два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Сам Улюкаев вину не признаёт и настаивает, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ.