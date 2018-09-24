В центре Новосибирска избит журналист "Тайга.инфо" Пётр Маняхин

В центре Новосибирска в воскресенье ночью неизвестные избили журналиста Петра Маняхина, когда он возвращался из командировки в Абакан, где собирал материал о втором туре выборов главы Хакасии.

Как рассказал Маняхин изданию "Тайга.инфо", нападавшим на вид было около 20 лет. Они заявили журналисту, что "разговаривали на чеченском". Они также угрожали "порезать" Маняхина, но ножа не показали. У пострадавшего разбита губа и гематомы на лице. Нападавшие забрали ноутбук, телефон, диктофон и деньги. Журналист подал заявление в полицию.

Пётр Маняхин журналист "Тайги.инфо", автор сайта "Батенька, да вы трансформер", был главным редактором журнала "УЖ" Новосибирского государственного университета.

В начале августа он удалил последний номер журнала "УЖ" из паблика соцсети "ВКонтакте" после вызова в Роскомнадзор, где ему пригрозили правовыми последствиями. Удаленный номер был посвящен теме толерантности. У экспертов была претензия к одному из материалов "Я – это я", в котором были монологи ЛГБТ-жителей новосибирского Академгородка. Сам Маняхин гей-пропаганды в тексте не видит.