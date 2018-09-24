"Мемориал": обвиняемые по делу "Нового величия" - политзаключенные

Правозащитный центр "Мемориал" признал десятерых обвиняемых по делу "Нового величия" политзаключенными.

В сообщении на сайте организации говорится, что, по оценке правозащитников, ранее неизвестное движение "Новое величие" фактически было создано спецслужбами, которые постарались придать ему экстремистские черты. Однако в политической программе организации нет конкретных слов или положений о том, что участники планируют свергнуть власть насильственным путем или изменить конституционный строй России. Группа оппозиционно настроенных молодых людей стала жертвой полицейской провокации, считают в "Мемориале".

Участники движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, еще шестеро – под домашним арестом. Адвокаты арестованных заявляют, что обвинение строится на показаниях трех человек, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ.​

"Мемориал" считает Анну Павликову, Марию Дубовик, Руслана Костыленкова, Максима Рощина, Петра Карамзина, Павла Ребровского, Дмитрия Полетаева, Сергея Гаврилова, Вячеслава Крюкова и Рашида Рустамова политическими заключенными, требует их немедленного освобождения и наказания виновных в их уголовном преследовании.