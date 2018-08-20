Прокуратура: обвиняемые создали "Новое величие" добровольно

Прокуратура Москвы не увидела оснований для реакции на действия сотрудников правоохранительных органов в деле "Нового величия" и считает, что обвиняемые создали "экстремистскую" организацию добровольно.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который он отправил в прокуратуру 16 июля этого года. Депутат просил проверить информацию, по которой организацию "Новое величие" создали оперативные сотрудники Центра по противодействию экстремизму для дальнейшего подстрекательства молодых людей к участию в ее деятельности.

Участников ранее неизвестного оппозиционного движения "Новое величие" арестовали в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества.

Адвокаты арестованных заявляют, что обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. Один из них был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Фактически он и создал организацию "Новое величие" – написал устав, занимался сбором денег и арендовал помещение для встреч. Протоколы допросов этих людей почти полностью изъяты из материалов дела.

По словам адвоката Максима Пашкова, дело "Нового величия" является "классической полицейской провокацией".

На данный момент четверо обвиняемых по делу находятся в СИЗО, шестеро – под домашним арестом. Все они заявляли о пытках и угрозах в свой адрес с целью получения признательных показаний.