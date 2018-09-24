Россия в течение двух недель поставит Асаду С-300 из-за гибели Ил-20

Россия в течение двух недель передаст армии президента Сирии Башара Асада передовой зенитный ракетный комплекс С-300. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает "Интерфакс". Такое решение принято после того, как Москва возложила на Израиль ответственность за гибель российского самолета Ил-20 над Сирией — при том, что сбит он был огнем сирийской ПВО.

Одновременно Москва решила снабдить сирийские подразделения, управляющие средствами ПВО, автоматизированными системами управления. Как подчеркнул Шойгу, они поставляются только в российские Вооружённые Силы. По его словам, что это обеспечит "централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии". Эти системы позволят сирийским военным идентифицировать российские самолеты, отметил министр.

Еще одним шагом, который предпримет Россия, станет комплекс мер, в результате которого в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря "будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории", сказал Шойгу.

Министр заявил, что С-300 способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей. По словам Шойгу, в числе достоинств комплекса — высокая скорострельность и защищенность от помех. С-300 усилят российскую военную группировку в Сирии и обеспечат защиту российских военнослужащих, полагает глава военного ведомства.

По словам Шойгу, Россия еще в 2013 году собиралась поставить в Сирию комплекс С-300, подготовив сирийских специалистов, однако в последний момент сделка была отменена по просьбе Израиля. Теперь, настаивает глава Минобороны России, "ситуация изменилась".

По данным агентства SANA, Владимир Путин лично сообщил Асаду в телефонном разговоре о намерении поставить в Сирию С-300. Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая перед журналистами, прямо увязал поставки С-300 с действиями израильской авиации, которая, по его словам, якобы способствовала "формированию цепи случайностей", приведшей к гибели Ил-20 с 15 российскими военными на борту.

Накануне Минобороны России опубликовало доклад, в котором возложило на Израиль ответственность за гибель российского военного самолета радиоэлектронной разведки Ил-20 в Сирии вечером 17 сентября. Израиль считает виновным в этой катастрофе Сирию и Иран, утверждая, что его самолеты наносили удары именно по иранским объектам в Сирии. Командующий ВВС Израиля лично приезжал в Москву и передал российским военным израильские данные об инциденте. Израильские военные утверждают, что в момент, когда сирийская ПВО открыла огонь, истребители уже поразили все цели в Сирии и вернулись в воздушное пространство своей страны. Минобороны Израиля подчеркнуло в воскресенье, что не откажется от операций в Сирии из-за катастрофы Ил-20.