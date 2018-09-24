СМИ: лидера "Христианского государства" отпустили из СИЗО

Лидера организации "Христианское государство — Святая Русь" Александра Калинина, обвиняемого в экстремизме и угрозах кинотеатрам из-за показа фильма "Матильда", освободили из следственного изолятор под подписку о невыезде. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

23 сентября ровно через год после его задержания закончился предельный срок содержания Калинина под стражей.

В сентябре прошлого года суд в Москве арестовал Калинина. Лидер "Христианского государства" был задержан полицией в связи с расследованием угроз кинотеатрам. Радикалы требовали от прокатчиков отказаться от показа фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя, который рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, из-за того, что он якобы оскорбляет чувства верующих. Свою вину активист не признает.

Калинин уже был ранее судим за убийство, разбой и подделку документов.