Лидеру "Христианского государства" предъявили обвинение в экстремизме

Лидеру организации "Христианское государство – Святая Русь" Александру Калинину предъявили обвинение в возбуждении ненависти и вражды. Об этом сообщается на сайте Хамовнического суда Москвы.

В октябре 2017 года агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщило о том, что Калинину предъявлено обвинение в экстремизме. Дело было возбуждено из-за видеороликов, в которых активист оскорбляет мусульман.

Калинин уже был ранее судим за убийство, разбой и подделку документов.

В марте московский суд приговорил троих участников движения "Христианское государство – Святая Русь" к двум годам колонии по обвинению в поджоге автомобилей у офиса коллегии адвокатов в Москве.

В сентябре прошлого года суд в Москве арестовал Калинина. Лидер "Христианского государства" был задержан полицией в связи с расследованием угроз кинотеатрам. Радикалы требовали от прокатчиков отказаться от показа фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Вместе с Калининым были задержаны еще несколько человек по делу о поджоге машин возле офиса адвоката, представляющего интересы кинорежиссера. Свою вину активист не признает.