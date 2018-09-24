В Краснодаре против адвоката Беньяша завели еще одно дело

В Краснодаре против адвоката Михаила Беньяша, который обвинял полицию в избиении на акции протеста 9 сентября, возбуждены сразу два уголовных дела - о применении насилия к полицейскому и о воспрепятствовании правосудию.

В сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета об уголовных делах против адвоката фамилия подозреваемого не называется, однако, очевидно, речь идет о Беньяше. Это подтвердил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков - сообщает "Медиазона".

Следствие утверждает, что после задержания 9 сентября Беньяш в полицейской машине напал на сотрудников полиции, "схватив и укусив одного за руку". Сам адвокат при этом утверждает, что в машине полицейские били его. На фотографиях у Беньяша видны ссадины и кровоподтеки.

Кроме того, следствие утверждает, что в мае нынешнего года адвокат препятствовал деятельности суда, что стало поводом для возбуждения дела по второй статье.

Адвокат был задержан накануне после того, как отбыл 14 суток административного ареста после акции 9 сентября. Он отправлен в изолятор временного содержания в Краснодаре, суд должен решить вопрос о мере пресечения. Ранее в защиту адвоката высказывались десятки его коллег, требуя от властей проверить утверждения о том, что он был избит полицией.