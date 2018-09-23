В Краснодаре возбуждено дело против адвоката Михаила Беньяша

В Краснодаре против адвоката Михаила Беньяша возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти, написал на своей странице в фейсбуке адвокат Алексей Аванесян. Ранее он же написал в фейсбуке, что за несколько часов до освобождения адвоката из усть-лабинского спецприемника, следователь захотел провести с ним следственные действия. Сейчас Беньяша задержали на 48 часов.

10 сентября Беньяшу назначили 40 часов исправительных работ за пост об акции 9 сентября. На следующий день Беньяша арестовали на 14 суток по обвинению в неповиновении полиции.

Согласно рапорту полицейского, Беньяш сам сел в автомобиль, чтобы поехать в отдел для составления протокола, но на парковке у этого учреждения адвокат "стал самостоятельно биться головой о стекло автомобиля и выбивать его двери в попытке убежать", сообщает Медиазона. Имя полицейского не называется.