Сторонники Пашиняна победили на выборах в городской совет Еревана

В Армении блок премьер-министра Никола Пашиняна "Мой шаг" одержал убедительную победу на состоявшихся в воскресенье выборах в Совет старейшин - муниципалитет Еревана. По предварительным официальным данным, "Мой шаг" поддержали более 80 процентов избирателей. Явка на выборах - чуть больше 40 процентов.

В совете старейшин будут представлены еще две партии, которые также поддерживают нынешнее правительство.

Бывшая правящая Республиканская партия в выборах не участвовала. Бывший мэр столицы Армении Тарон Маргарян летом ушел в отставку - вскоре после прихода к власти сторонников Пашиняна в результате массовых уличных протестов.