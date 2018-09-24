Во Львове ультраправые с ножами напали на анархистов

Во Львове анархисты из организации "Черный флаг" заявили, что участники ультраправых организаций напали на них и нанесли нескольким людям травмы, в том числе тяжелые.

По словам представителя организации, всего пострадали 4 человека. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, он получил травму головы и ножевое ранение. Анархисты утверждают, что нападавших было около 20 человек, они были вооружены ножами и дубинками. Пострадавшие подозревают в нападении активистов так называемого "Национального корпуса".

Представитель полиции подтвердила факт нападения на людей.

В июне этого года во Львове ультраправые радикалы напали на лагерь цыган, в результате нападения один человек был убит.

Посольство США в Киеве в понедельник резко осудило еще одно нападение, которое произошло в минувшие выходные на Украине. В Одессе был жестоко избит местный активист Олег Михайлик.

Посольство заявляет, что подобные нападения в стране в последнее время становятся все более частым явлением, и призывает положить этому конец.