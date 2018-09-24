Благоустройство на миллиард

Год назад на особо охраняемой природной территории парка Покровское-Стрешнево началось благоустройство. По словам активистов, контракт по реабилитации каскада прудов стоит более миллиарда рублей. Его заказчиком выступает Мосприрода. Природный парк Покровское-Стрешнево - место обитания краснокнижных животных и растений - находится всего в 15 километрах от центра Москвы. Защитники парка считают, что исполнитель работ "Техстрой-Индустрия" нарушил природоохранное законодательство. В лесу снят почвенный слой, исчезла рыба, редкие виды животных, почти на 20 гектарах экскаваторы повредили корни деревьев. Исполнителя и заказчика работ градозащитники требуют привлечь к ответственности.