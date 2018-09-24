Путин и Нетаньяху обсудили тему поставок в Сирию ракет С-300

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили вопрос о поставке комплексов ПВО С-300 в Сирию. В Кремле говорят, что телефонный разговор двух лидеров состоялся по инициативе израильской стороны. Путин подчеркнул, что принятые Москвой решения адекватны той ситуации, которая сложилась в Сирии. В Кремле исходят из того, что именно действия Военно-воздушних сил Израиля привели к гибели в Сирии российского самолета Ил-20 и 15-ти членов экипажа.

Ранее сегодня сообщалось, что Россия в течение двух недель передаст армии президента Сирии Башара Асада зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает "Интерфакс". Такое решение принято после того, как Москва возложила на Израиль ответственность за гибель российского самолета Ил-20 над Сирией — при том, что сбит он был огнем сирийской ПВО.

Одновременно Москва решила снабдить сирийские подразделения, управляющие средствами ПВО, автоматизированными системами управления. Как подчеркнул Шойгу, они поставляются только в российские Вооружённые Силы. По его словам, это обеспечит "централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии". Эти системы позволят сирийским военным идентифицировать российские самолеты, отметил министр.