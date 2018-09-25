СМИ: Кремль хочет наказать ЛДПР и КПРФ за успехи на выборах

В Кремле хотят наказать КПРФ и ЛДПР, которые повели себя на региональных выборах как внесистемная оппозиция. Этим партиям придется "разделить её судьбу". Об этом сегодня пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Они "перешли красную линию", а значит, не могут рассчитывать на помощь и сотрудничество со стороны Кремля, сказал собеседник издания.

Особое недовольство вызвало поведение кандидата от ЛДПР Сергея Фургала, который победил во втором туре губернаторских выборов в Хабаровском крае, набрав почти 70 процентов голосов. Сначала он обещал не вести избирательную кампанию, а в итоге фактически отказался от предложения действующего губернатора, единоросса Вячеслава Шпорта стать вице-губернатором, отметил источник газеты.

Возможными мерами наказания, по словам собеседника издания, могут стать отказ в помощи КПРФ и ЛДПР при прохождении муниципального фильтра на будущих выборах, а также решение не согласовывать с ними региональных кандидатов. Кроме того, лидерам ЛДПР и КПРФ - Владимиру Жириновскому и Геннадию Зюганову - в ближайшее время не стоит рассчитывать на встречу с президентом России Владимиром Путиным. "Выборы показали, что они недоговороспособны", — добавил источник.

По итогам второго тура губернаторских выборов в четырех российских регионах ни один из кандидатов "Единой России" не смог добиться победы. В Хабаровском крае и Владимирской области победили представители ЛДПР, в Хакасии второй тур пройдет без кандидата от "Единой России". В Приморском крае, где лидировал кандидат от КПРФ, а к концу подсчета голосов вперед с незначительным отрывом вышел исполняющий обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко, из-за многочисленных нарушений назначены перевыборы.