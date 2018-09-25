Выпуск пара или подморозка России?

Новый арест Алексея Навального, угрозы околокремлевских кругов наказать КПРФ и ЛДПР вышедших за флажки на региональных выборах и опровержения этих угроз, новую стратегию обиженного "сверхчеловека Путина" обсуждают независимый политолог, публицист и географ Дмитрий Орешкин и политик Николай Травкин.
Ведет передачу Михаил Соколов.
Опрос на улицах Москвы
Программа "Лицом к событию" в эфире 25 сентября в 19:05
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