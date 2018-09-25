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Лицом к событию

Выпуск пара или подморозка России?

Акция против пенсионной реформы. Барнаул, 22 сентября 2018 год

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Новый арест Алексея Навального, угрозы околокремлевских кругов наказать КПРФ и ЛДПР вышедших за флажки на региональных выборах и опровержения этих угроз, новую стратегию обиженного "сверхчеловека Путина" обсуждают независимый политолог, публицист и географ Дмитрий Орешкин и политик Николай Травкин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Опрос на улицах Москвы

Программа "Лицом к событию" в эфире 25 сентября в 19:05

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