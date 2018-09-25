Госдума ввела наказание за увольнение людей предпенсионного возраста

Госдума во вторник поддержала в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста – то есть тех россиян, кому до выхода на пенсию осталось пять или меньше лет. Он предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 360 часов, передает агентство ТАСС.

Этот законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Документ рассматривался на фоне подготовки закона, повышающего пенсионный возраст в стране, который в среду депутаты обсудят во втором чтении.

В середине июля Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга президента Владимира Путина.

29 августа в телеобращении глава государства предложил смягчить пенсионную реформу, снизив возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет (вместо 63). Тогда же он упомянул об уголовной ответственности за увольнение россиян предпенсионного возраста.