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"Я был в безопасности, а он утонул"
1 часа(-ов) назад
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История египтянина, ставшего спасателем в Италии.
"Я был в безопасности, а он утонул"
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