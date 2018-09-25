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"Я был в безопасности, а он утонул"

"Я был в безопасности, а он утонул"
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История египтянина, ставшего спасателем в Италии.

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