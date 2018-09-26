Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты не позволят Евросоюзу или кому-то ещё обходить американские санкции в отношении Ирана. Об этом сообщает Reuters.

На конференции по Ирану в Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи ООН Болтон подчеркнул, что США будут "агрессивными и непреклонными" в вопросе антииранских санкций и призвал глобальную систему банковских платежей SWIFT пересмотреть сотрудничество с Тегераном.

Накануне сообщалось, что Европейский Союз собирается создать специальный финансовый институт для расчётов с Ираном в обход американских санкций. В специальном заявлении представители Великобритании, Франции, Германии, России и Китая подтвердили, что Тегеран выполняет условия так называемой "ядерной сделки" - соглашения, которое было заключено в 2015 году при участии президента США Барака Обамы. Оно снимает санкции с Ирана в обмен на отказ от ядерных разработок. В мае Вашингтон вышел из соглашения и объявил о введении новых ограничений в отношении Тегерана, а также потребовал от союзников прекратить покупать у Ирана нефть под угрозой санкций.