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США пообещали не позволить Евросоюзу обойти санкции против Ирана

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты не позволят Евросоюзу или кому-то ещё обходить американские санкции в отношении Ирана. Об этом сообщает Reuters.

На конференции по Ирану в Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи ООН Болтон подчеркнул, что США будут "агрессивными и непреклонными" в вопросе антииранских санкций и призвал глобальную систему банковских платежей SWIFT пересмотреть сотрудничество с Тегераном.

Накануне сообщалось, что Европейский Союз собирается создать специальный финансовый институт для расчётов с Ираном в обход американских санкций. В специальном заявлении представители Великобритании, Франции, Германии, России и Китая подтвердили, что Тегеран выполняет условия так называемой "ядерной сделки" - соглашения, которое было заключено в 2015 году при участии президента США Барака Обамы. Оно снимает санкции с Ирана в обмен на отказ от ядерных разработок. В мае Вашингтон вышел из соглашения и объявил о введении новых ограничений в отношении Тегерана, а также потребовал от союзников прекратить покупать у Ирана нефть под угрозой санкций.

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