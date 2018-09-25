ЕС создаст ведомство для расчётов с Ираном в обход санкций США

Европейский Союз собирается создать специальный финансовый институт для расчётовс Ираном в обход американских санкций. Об этом в ночь на вторник заявила верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини по итогам встречи с участниками иранской "ядерной сделки" в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.

В специальном заявлении представители Великобритании, Франции, Германии, России и Китая подтвердили, что Тегеран выполняет условия соглашения, о выходе из которого в одностороннем порядке ранее заявили США. "Пятерка" также договорилась поддерживать экспорт нефти и газа из Ирана и защищать компании, ведущие бизнес с этой страной.

Великобритания, Германия, Франция, Россия и Китай участвовали в разработке соглашения, которое было заключено в 2015 году при участии президента США Барака Обамы. Это соглашение снимает санкции с Ирана в обмен на отказ от ядерных разработок. В мае Дональд Трамп объявил о выходе из многостороннего ядерного соглашения с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против Тегерана. Вашингтон также потребовал от союзников прекратить покупать у Ирана нефть под угрозой санкций.

Европейский инвестиционный банк уже отказался поддерживать проекты европейских предприятий в Иране. Накануне стало известно, что шведский автопроизводитель Volvo прекращает сборку грузовиков в Иране. Volvo не может получить денежные платежи из Ирана из-за ограничительных мер, введенных Вашингтоном в отношении иранских банков.