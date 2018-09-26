В США актера Билла Косби приговорили к тюремному сроку за изнасилование

81-летний американский актер и режиссер Билл Косби во вторник был приговорен к сроку от трех до десяти лет лишения свободы за сексуальные домогательства и насилие по трем доказанным эпизодам. Ранее присяжные признали Косби виновным в том, что в 2004 году он накачал наркотиками и изнасиловал сотрудницу Университета Темпл.

В домогательствах и изнасилованиях его обвиняли десятки женщин, однако из-за срока давности ранее не удавалось привлечь его к ответственности.

Суд в штате Пенсильвания также обязал Косби выплатить штраф в размере 25 тысяч долларов. Защита просила отправить его под домашний арест из-за возраста. Обвинение же требовало для Косби от пяти до 10 лет лишения свободы, отмечая, что он "все еще представляет угрозу для женщин".

В мае Американская академия кинематографических искусств и наук исключила Косби из своего состава за нарушение этических норм.

В октябре 2017 года десятки известных актрис обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. Вскоре после этого подобные обвинения поступили и в адрес других знаменитостей из мира кино и политики.