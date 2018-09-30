Партия джокеров. Александр Генис – о выборах в Конгресс

За месяц с небольшим до выборов в Конгресс Америка переживает так, как это редко бывает на промежуточных выборах, лишенных ажиотажа президентских. И понятно почему. Ставка – большинство в обеих палатах Конгресса. Останется ли оно в руках республиканцев или отойдет (хотя бы в нижней палате) демократам? Вот вопрос года. Считается, что Америкой правят всего две партии. Еще и потому, что отцы-основатели, начиная с Вашингтона, полагали, что и одной-то много. Молодая страна, думали они, не нуждается в политическом балласте Старого Света, разделяющем, а не объединяющем страну в ее попытке стать республикой достойных, Городом на холме из Евангелия.

Очень скоро, однако, практика показала, что без партий не обойтись, но, став неизбежным злом, партийная борьба сконцентрировалась вокруг двух полюсов, как бы они ни назывались. Партии по-американски – это огромные шатры, под защитой которых собираются очень разные люди, способные договориться об основном.

Часто, но не всегда, партийная принадлежность переходит по наследству. Часто, но не всегда, приверженность своей партии мешает услышать аргументы противников. Часто, но не всегда, партия определяет все жизненные приоритеты, от наряда до обеда. Я знаю таких в моем крохотном городке. В отличие от сугубо демократического Манхэттена, расположившегося по ту сторону могучего Гудзона, наш Эджуотер голосует по-разному. Об этом можно судить по плакатам на лужайках перед домами. Если там изображен звездно-полосатый с красным девизом “Америка превыше всего”, то тут все ясно: за республиканцев. А если знак синий, да еще с выцветшим именем “Берни Сандерс”, то тем более: демократы.

Все, а не только сторонники демократической партии, будут спать спокойнее, зная, что рискованные импульсы нетрадиционного президента будет сдерживать вторая ветвь власти

Но есть в Америке и третья партия, которая официально никак не называется и проходит под именем “Независимые”. В эту пеструю и не слишком многочисленную группу избирателей входят те, кто предпочитает партийной лояльности собственное мнение и голосует за конкретных кандидатов, а не их партию. Независимые не играют большой роли, когда выборы бесспорны, как это было с Рональдом Рейганом. Но значение их велико, когда страна четко делится на два лагеря, как сейчас. Особенно это заметно как раз на выборах в Конгресс. Политологи показывают, что из-за голосов независимых при президенте-демократе Билле Клинтоне в 1994 году Конгресс стал республиканским, а при президенте-республиканце Джордже Буше – младшем выборы в 2006-м выиграли демократы.

Эта устойчивая, хорошо проверенная тенденция делает независимых джокером в политической игре, но мы не знаем, за кого они будут голосовать – на то они и независимые. В 2016-м почти 13 процентов избирателей выбрали своего кандидата лишь в день голосования. Ведь часто исход выборов зависит от подспудного, почти инстинктивного стремления к балансу.

Отчасти его разделяют даже те, кого устраивает нынешний хозяин Белого дома. Для них победа демократов на выборах в Конгресс означает не реванш проигравшей партии, а восстановление политического равновесия. Отвоеванный у республиканцев Конгресс вряд ли приведет к импичменту Дональда Трампа, вряд ли изменится чреватая жутким дефицитом налоговая тактика, вряд ли будут приняты более разумные законы об ограничении оружия. Но все, а не только сторонники Демократической партии, будут спать спокойнее, зная, что самые рискованные импульсы нетрадиционного, мягко говоря, президента будет надежнее сдерживать вторая ветвь власти.

Дело в том, что на третьем веку своего демократического эксперимента Америка научилась доверять той власти, что не аккумулируется, а делится. Пусть это тормозит государственный корабль, мешая ему двигаться прямым курсом. Но опыт авторитарных режимов ясно показывает, что неразделенная, лишенная вериг оппозиции власть рвет напролом, чего бы это ни стоило ей и окружающим.

Александр Генис – нью-йоркский писатель и публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Поверх барьеров – Американский час"

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