Трамп в ООН: патриотизм против глобализма

Президент США Дональд Трамп выступил во вторник с речью на сессии Генеральной ассамблеи ООН, в которой он сделал акцент на утверждении принципа суверенитета стран, скептически отозвался о глобализме и объявил об успехах, достигнутых США за двадцать месяцев его правления. Речь президента была встречена завуалированной критикой со стороны некоторых глав государств, выступивших после него и приветствиями сторонников президента в Соединенных Штатах.

Во втором за двадцать месяцев президентства обращении к Генеральной ассамблее ООН президент США Дональд Трамп яснее определил то, что некоторые наблюдатели называют доктриной Трампа. Он сам определил ее как доктрину патриотизма, противостоящую идеологии глобализма. "Америка всегда предпочтет независимость и сотрудничество глобальному контролю, управлению и доминированию. Я уважаю право каждой страны жить по своим обычаям, убеждениям и традициям. Соединенные Штаты не будут учить вас как жить, работать или какой вере следовать. Мы лишь просим, чтобы взамен вы уважали наш суверенитет", – провозгласил президент. Одним из главных объектов критики президента стала система международных торговых договоров, которая, по его словам, оставляет США в проигравших, поскольку, открыв рынок для иностранных товаров, американцы не получили подобного доступа на рынки других стран. Дональд Трамп объявил, что США не позволят превратить своих рабочих в жертв несправедливой конкуренции, не позволят грабить богатство страны, не позволят иностранным государствам наживаться за счет США.

Нехарактерная для стен ООН речь, в основе которой была критика системы международных отношений, символизируемой ООН, речь, в которой сильно досталось Совету ООН по правам человека, началась неожиданным инцидентом. После слов президента Трампа о том, что его администрации за короткий срок удалось добиться большего, чем почти всем предшественникам, в гигантской аудитории раздался громкий смех, на что президент моментально отреагировал: "Я не ожидал такой реакции, но это нормально" и начал рассказывать об экономическом скачке в США, рекордно низкой безработице и росте благосостояния.

К числу своих внешнеполитических достижений президент Трамп отнес переговоры с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, которые привели к стабилизации ситуации на Корейском полуострове, отказ США от договоренности о ядерной программе Ирана, успешные переговоры о заключении новых торговых соглашений с несколькими странами. Дональд Трамп резко осудил администрацию своего предшественника Барака Обамы за договоренность с Ираном, которая, по его словам, позволила Тегерану получить средства на резкое повышение военного бюджета, работы по созданию баллистических ракет, финансирование терроризма и вмешательства в дела соседей. "Мы не можем позволить главному спонсору терроризма в мире заполучить самое опасное оружие на земле", – заявил президент Трамп. Он призвал международное сообщество "изолировать Иран до тех пор, пока он продолжает свою агрессию".

Судя по первому дню заседаний Генеральной ассамблеи, доктрина президента Трампа приветствуется не всеми. Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг критике рост числа торговых споров, которые, по его словам, ведут к изоляционизму и неравенству. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил "определенные страны" в создании хаоса и предупредил о том, что торговые войны всегда наносили вред человечеству. Президент Мексики Энрике Пенья-Ньето осудил возвращение к протекционистской политике.

Американские наблюдатели оценили речь президента в ООН как еще одно решительное заявление о намерении следовать давно заявленному тезису "Америка прежде всего". Критики президента объявили об опасности такой стратегии, сторонники – о том, что такие перемены будет благотворны для страны и мира.

Собеседник Радио Свобода правозащитник, глава Центра изучения тоталитарных идеологий Юрий Ярым-Агаев считает, что такой подход президента Трампа можно понять:

К сожалению, Трамп ни разу не упомянул в своей речи слова права человека

– Отношение к Америке в мире – как к международной кассе взаимопомощи с отсутствием всякой взаимопомощи. Позиция Трампа такая: мы можем помогать нуждающимся, и часто, но от нас нельзя требовать этого и вымогать. Никто не имеет права заставлять нас в соответствии с некими международными правилами и законами охранять других, платить за них, и давать им деньги. Этого не должно быть. В чем я расхожусь с позицией Трампа, это то, что есть какие-то вещи в рамках международных соглашений отбрасывать нельзя и это в первую очередь вопрос прав человека. Большим достижением международных соглашений было то, что права человека были признаны международной нормой. Их соблюдение не было внутренним делом каждой страны. Это нельзя отбрасывать. К сожалению, Трамп ни разу не упомянул в своей речи слова права человека.

– А как вы относитесь к иранской стратегии Трампа? Немало аналитиков считает, что такой односторонний подход не даст желаемых результатов и лишь разобщит западное сообщество.

– Я полностью поддерживаю иранскую позицию Трампа. Я был против договора, подписанного Обамой. Я считаю, что в иранском случае стоит один простой вопрос: как долго продержится существующий там тоталитарный режим, который, я подозреваю, дышит на ладан. Я считаю, что любые действия, которые ослабляют этот режим, а действия Трампа его ослабляют, в конечном итоге приведут к положительному разрешению ситуации, к смене этого правительства, к превращению Ирана в более нормальную страну и вместе с тем, с исчезновением всех остальных проблем, включая проблему ядерного оружия, – говорит Юрий Ярым-Агаев.