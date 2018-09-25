Президент Ирана обвинил США в "экономическом терроризме"

Президент Ирана Хассан Роухани, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, ответил на речь, которую ранее во вторник произнёс с той же трибуны президент США Дональд Трамп. Роухани назвал Трампа нарушителем обязательств, взятых на себя Соединёнными Штатами, и "задирой", который подталкивает другие государства к выходу из ядерной сделки 2015 года между Тегераном и мировыми державами.

Роухани заявил Генеральной ассамблее ООН, что выход Вашингтона из ядерного соглашения и "незаконные американские односторонние санкции" являются одной из форм "экономического терроризма".

никто не должен молча реагировать на своевольный отказ от торговых соглашений

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Президент Ирана выразил сожаление в связи с тем, что, как он сказал, некоторые мировые правители получают голоса избирателей, поддерживая экстремизм, расизм, ксенофобские тенденции, похожие на нацистские распоряжения. Такие лидеры, по словам Роухани, попирают глобальные правила и подрывают международные институты.

На речь Трампа негативно отреагировали президенты двух государств НАТО – Турции и Франции. Так, турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил Генеральной ассамблее ООН, что никто не должен молча реагировать на своевольный отказ от торговых соглашений, распространение протекционизма и применение экономических санкций как оружия.

по иранской проблеме надо придерживаться "диалога и многосторонности"

Президент Франции Эммунуэль Макрон, заявил в своём выступлении, что по иранской проблеме надо придерживаться "диалога и многосторонности". Его слова были восрпиняты как деликатный ответ на призывы Трампа к более резким санкциям против Ирана. "Что приведёт к реалистичному решению иранской проблемы и что уже помогло решению иранских проблем? – спросил Макрон с трибуны. По его словам, "право сильного" и "одностороннее давление" не могут служить пригодными средствами.

"Мы знаем, что Иран шёл путём наращивания ядерных вооружений, но его на этом пути остановило соглашение 2015 года, подписанное в Вене (так называемая ядерная сделка). Сегодня нам не следует усугублять региональную напряжённость, лучше придерживаться диалога и многостороннего подхода к решению иранских проблем", – заявил президент Франции.