СМИ: Минкульт завышает возрастные рейтинги иностранного кино

Министерство культуры России завышает возрастной рейтинг зарубежных фильмов для поддержки отечественного кино. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на доклад экспертов аналитической компании "Невафильм Research".

В исследовании говорится, российский Минкульт стал чаще присваивать зарубежным фильмам возрастные рейтинги 16+ и 18+, существенно сократив долю фильмов для детей от 12 лет. Так, рейтинг 18+ в 2014 году присваивали каждому седьмому иностранному фильму, в 2015 году — каждому четвертому, а в 2017 году — больше трети зарубежных картин. При этом доля российских фильмов с пометкой 18+ практически не изменилась, утверждают аналитики. В прошлом году рейтинг 16+ присвоили 40 процентам иностранных фильмов. Таким образом, для детей до 12 лет была доступна лишь каждая четвертая иностранная картина. Среди российских фильмов таких каждый второй, отмечают эксперты.

В качестве примера эксперты приводят мультфильм студии Disney "Тайна Коко", который вышел с рейтингом 12+. Такой же рейтинг получила российская картина "Собибор" с жестокими сценами насилия над военнопленными.

Возрастные рейтинги не единственный способ лоббирования российского кино. В январе министерство культуры перенесло премьеры фильмов "Приключение Паддингтона-2" и "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти", чтобы, таким образом, поддержать в прокате российские картины "Движение вверх" и "Скиф".