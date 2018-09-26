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СМИ: Минкульт завышает возрастные рейтинги иностранного кино

Иллюстративное фото

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Министерство культуры России завышает возрастной рейтинг зарубежных фильмов для поддержки отечественного кино. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на доклад экспертов аналитической компании "Невафильм Research".

В исследовании говорится, российский Минкульт стал чаще присваивать зарубежным фильмам возрастные рейтинги 16+ и 18+, существенно сократив долю фильмов для детей от 12 лет. Так, рейтинг 18+ в 2014 году присваивали каждому седьмому иностранному фильму, в 2015 году — каждому четвертому, а в 2017 году — больше трети зарубежных картин. При этом доля российских фильмов с пометкой 18+ практически не изменилась, утверждают аналитики. В прошлом году рейтинг 16+ присвоили 40 процентам иностранных фильмов. Таким образом, для детей до 12 лет была доступна лишь каждая четвертая иностранная картина. Среди российских фильмов таких каждый второй, отмечают эксперты.

В качестве примера эксперты приводят мультфильм студии Disney "Тайна Коко", который вышел с рейтингом 12+. Такой же рейтинг получила российская картина "Собибор" с жестокими сценами насилия над военнопленными.

Возрастные рейтинги не единственный способ лоббирования российского кино. В январе министерство культуры перенесло премьеры фильмов "Приключение Паддингтона-2" и "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти", чтобы, таким образом, поддержать в прокате российские картины "Движение вверх" и "Скиф".

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