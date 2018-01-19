Кинотеатр во Владивостоке отказался выполнять распоряжение Минкульта

Во Владивостоке владельцы сети кинотеатров "Иллюзион" отказались выполнять распоряжение Министерства культуры России перенести премьеру фильма "Приключения Паддингтона – 2" для того, чтобы расчистить сетку сеансов для отечественных картин. Об этом сообщает информационное агентство PrimaMedia.

Как утверждает генеральный директор сети кинотеатров "Иллюзион" Антон Алексеенко, расписание сеансов уже опубликовано и на данный момент нет технической возможности его изменить. Он также отмечает, что прокатное удостоверение фильма действует, а значит, причин для прекращения его показа нет. Сам Алексеев не согласен с политикой вмешательства государства в деятельность кинотеатров.

​18 января в России в прокат должны были выйти картины "Приключения Паддингтона – 2" и "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти", однако за сутки до начала показа Минкульт перенес российскую премьеру фильмов на 1 февраля. По данным источников газеты "Ведомости", перенос фильмов связан с тем, что чиновники хотят предоставить больше сеансов российским картинам "Скиф" и "Движение вверх".

Ассоциация владельцев кинотеатров назвала решение Министерства культуры России о переносе проката иностранных фильмов "грубым вмешательством в работу кинотеатров".

Несколько российских кинопродюсеров в письме к премьер-министру России Дмитрию Медведеву поддержали перенос проката фильма "Приключения Паддингтона – 2". Авторы письма заявили о поддержке позиции Минкульта и необходимости протекционистских мер в кинопрокате. Письмо подписали Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Вадим Смирнов и Юрий Поляков.

Согласно данным электронной государственной системы учета кинобилетов, днем 19 января общие кассовые сборы картины "Движение вверх" превысили два миллиарда рублей. Спортивная драма стала самым кассовым фильмом в истории отечественного кино.