Стивен Сигал заявил, что хотел бы стать губернатором Приморья

Имеющий российское гражданство голливудский актер Стивен Сигал,недавно назначенныйна должность спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям с США,заявил, что хотел бы стать губернатором Приморского края. Об этом он рассказал на встрече со зрителями во Владивостоке на международном кинофестивале "Меридианы Тихого".

По словам Сигала, его предки по отцовской линии из Приморья. Он хочет изучать Приморский край, видеть больше. "И стать вашим губернатором", — цитирует слова актера "Интерфакс".

Стивен Сигал получил российское гражданство два года назад. Паспорт ему выдал лично президент России Владимир Путин. Также у актера есть американский и сербский паспорта. Сигал был в числе приглашенных на инаугурацию президента России Владимира Путина в мае 2018 года, а также среди гостей на Параде Победы на Красной площади.

В США актера подозревают в домогательствах к нескольким актрисам и журналисткам. Всего об этом заявили более 10 женщин. Он обвинения отвергает.

16 сентября в Приморском крае состоялся второй тур выборов губернатора. 20 сентября краевая избирательная комиссия по рекомендации ЦИК России отменила итоги голосования из-за массовых нарушений и фальсификаций. Новые выборы губернатора Приморья должны состояться через три месяца.