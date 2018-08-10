Дело о домогательствах со стороны Стивена Сигала передали в прокуратуру

Прокуратура Лос-Анджелеса рассматривает новые случаи сексуального домогательства со стороны американского актера Стивена Сигала. Об этом сообщает Reuters.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел России назначило Стивена Сигала на должность спецпредставителя по гуманитарным связям с Соединенными Штатами.

В США актера подозревают в домогательствах к нескольким актрисам и журналисткам. Всего об этом заявили более 10 женщин. Одна из пострадавших утверждает, что Сигал изнасиловал ее, другая – что актер на прослушивании трогал ее грудь и половые органы.

Сигал имеет три гражданства: США, России и Сербии. Обвинения в домогательствах он отвергает.

Reuters отмечает, что в прокуратуру Лос-Анджелеса также переданы дела о домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна и комика Энтони Андерсона.