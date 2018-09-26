Президент Южной Кореи отверг идею вывода войск США из Сеула

Американские военные должны остаться в Южной Корее после возможного подписания мирного договора с КНДР, заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в интервью Fox News. По его словам, присутствие войск США в стране является гарантией мира и стабильности в регионе. В то же время он выразил надежду, что следующий саммит между лидерами Америки и Северной Кореи состоится до конца года.

В свою очередь генерал Роберт Абрамс, назначенный накануне командующим войсками США в Южной Корее, заявил, что принятое ранее решение об отмене крупных военных американо-корейских учений привело к тому, что качество координации между союзными армиями несколько ухудшилось. Об этом он рассказал во вторник во время выступления перед сенаторами, передает телеканал.

Абрамс тем не менее согласился, что такой шаг был оправдан с точки зрения дипломатических усилий, направленных на ядерное разоружение Пхеньяна. При этом генерал отметил, что США пошли бы на "большой тактический риск", если бы решили вывести из Южной Кореи свои войска.

В настоящее время более 28 тысяч американских военнослужащих размещены на Корейском полуострове, являясь средством сдерживания для КНДР.

Президент Дональд Трамп решил прекратить военные учения на Корейском полуострове после июньской встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Глава Белого дома настаивает, что сумел добиться от КНДР уступок в области денуклеаризации. Несмотря на это, Пхеньян ранее обещал приступить к ядерному разоружению только после того, как Вашингтон свернет военную базу в Республике Корея.