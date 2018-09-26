От главы Хакасии могут потребовать компенсацию за перенос выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что ЦИК может потребовать от главы Хакасии Виктора Зимина оплатить расходы за перенос второго тура губернаторских выборов, если он не предоставит уважительной причины отказа от участия в нём.

Губернатор Хакасии Зимин отказался от участия во втором туре выборов за два дня до голосования. Причиной такого решения он назвал состояние здоровья. "Логично было бы предположить, раз здоровье не позволяет участвовать во втором туре, то, наверно, оно не позволяет продолжать сейчас исполнять обязанности руководителя региона до выборов?",— отметила Памфилова. По её словам, "причина должна быть обоснованной и серьезной", потому что государством тратятся "большие средства". Так на перенос проведения второго тура выборов в Хакасии потребуется еще два миллиона рублей, добавила глава ЦИК. В этой связи если причина отказа неуважительная, есть основания требовать, чтобы "финансирование проходило за счёт отказывающейся стороны", заявила Памфилова.

9 сентября в первом туре губернаторских выборов в Хакасии представитель "Единой России", действующий глава республики Виктор Зимин проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову 13 процентных пунктов. Изначально второй тур был запланирован на 23 сентября, но из-за отказала Зимина от участия в нем, его пришлось перенести на 7 октября. Соперником Коновалова будет кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин.